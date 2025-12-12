Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) ζήτησε σήμερα συγγνώμη για «επικοινωνιακά λάθη» στον χειρισμό καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που απειλούν την αξιοπιστία ενός κόμματος το οποίο υπερασπίζει επί μακρόν τα δικαιώματα των γυναικών.

Το κόμμα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, αντιμετωπίζει επικρίσεις από συνδικάτα, την αντιπολίτευση, ακόμη και εταίρους του στον συνασπισμό σχετικά με καταγγελίες ότι συνέστησε εσωτερική πλατφόρμα για την αναφορά από γυναίκες σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης έπειτα από ένα συμβάν τον Ιούλιο -- αλλά στη συνέχεια δεν έλαβε μέτρα για τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Η γραμματέας του PSOE Ρεμπέκα Τόρο δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι θα τεθούν σε ισχύ ισχυρότεροι υποστηρικτικοί μηχανισμοί, αλλά αρνήθηκε ότι το κόμμα επιδιώκει να καταπνίξει τις κατηγορίες. «Όταν λέμε ότι είμαστε φεμινίστριες, το εννοούμε. Το PSOE υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών», είπε.

Ο Σάντσεθ, που προσπαθεί ήδη να αντιμετωπίσει τη φθορά στην εικόνα του από σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται η σύζυγος, ο αδελφός του και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματος, έχει παρουσιάσει ηχηρα τα φεμινιστικά διαπιστευτήριά του, διορίζοντας περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας αφότου ανέλαβε καθήκοντα το 2028.

Όμως γυναίκες στο κόμμα του, όπως η Γιολάντα Ντίαθ, επικεφαλής του Sumar, του μικρότερου εταίρου στον αριστερό συνασπισμό υπό το PSOE, στηλίτευσε μια προφανή αποτυχία να αντιμετωπίσει ισχυρισμούς για σεξιστική ή κακοποιητική συμπεριφορά.

Ανάμεσά τους ισχυρισμούς για παρενόχληση που εμφανίζονται στα τοπικά ΜΜΕ εναντίον αρκετών κατώτερων αξιωματούχων του κόμματος.

«Τέτοιες συμπεριφορές μας σκίζουν από μέσα», είπε η Άνχελες Φέριθ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος για την περιφέρεια της Ανδαλουσίας. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φεμινιστικό DNA του PSOE να τεθεί υπό αμφισβήτηση».

Ο Ουνάι Σόρδο, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ισπανίας CCOO, απαίτησε μηδενική ανοχή για την παρενόχληση, λέγοντας ότι οφείλεται στον εδραιωμένο στην ισπανική κοινωνία 'ανδρικό σοβινισμό' (machsmo).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

