Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή, έκανε γνωστό ότι απέστειλε απάντηση στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται στο τραπέζι.

Today I held an almost hour-long phone conversation with the President of the European Council, A. Costa. I fully respect him, but while he spoke about money for the war in Ukraine, I kept repeating the senseless daily killing of hundreds to thousands of Russians and Ukrainians.… pic.twitter.com/0f9JiitWjG December 12, 2025

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, «τον σέβομαι απόλυτα, αλλά ενώ μιλούσε για χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ επαναλάμβανα συνεχώς την παράλογη, καθημερινή δολοφονία εκατοντάδων έως χιλιάδων Ρώσων και Ουκρανών. Αν για τη Δυτική Ευρώπη η ζωή ενός Ρώσου ή ενός Ουκρανού αξίζει τα λεφτά, δεν θέλω να είμαι μέρος μιας τέτοιας Δυτικής Ευρώπης».

Μάλιστα τόνισε ότι δεν θα υπαναχωρήσει από τις θέσεις του και απαντάει στον Αντόνιο Κόστα, που έχει δηλώσει ότι οι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Συμβούλιο αν δεν αποφασίσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Είπα στον Α. Κόστα ότι δεν θα υποστηρίξω τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, κάτι που θα οδηγούσε σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας. Είμαι έτοιμος, ως πρωθυπουργός της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να υποστηρίξω την Ουκρανία στην ανοικοδόμηση, βάσει διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σλοβακίας και της Ουκρανίας, αλλά απορρίπτω την άσκοπη δολοφονία».

Ο κ. Φίτσο έκανε γνωστό ότι την επιστολή του την κοινοποίησε και στους ηγέτες της ΕΕ.

SLOVAKIA WILL NOT BE PART OF PLANS THAT ONLY PROLONG SUFFERING AND KILLING.



At the upcoming European Council, I will not support any solution that would finance Ukraine’s military expenditures.



💬 Letter to the President of the European Council, António Costa @eucopresident,… pic.twitter.com/Ge7j1mhgDH — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) December 11, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

