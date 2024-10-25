Ολλανδία: Ζωντανό το πρόωρο βρέφος που απήχθη από γονείς του

Ένα πρόωρο βρέφος που απήχθη την Δευτέρα από ένα μαιευτήριο στην περιοχή του Παρισιού βρέθηκε ζωντανό, μαζί με τους γονείς του, σε ένα ξενοδοχείο στην Ολλανδία, όπως έγινε γνωστό από τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές.

«Ο Σαντιάγο βρέθηκε με τους γονείς του, είναι όλοι τους ζωντανοί, σε ένα ξενοδοχείο» στην περιοχή του Άμστερνταμ, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Το μωρό, ηλικίας 17 ημερών, απήχθη από τους γονείς του μολονότι χρειαζόταν συνεχή ιατρική φροντίδα και νοσηλευόταν στο τμήμα νεογνολογίας του νοσοκομείου Ολνέ-σου-Μπουά, κοντά στο Παρίσι.

Οι γαλλικές αρχές είχαν εκδώσει ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης σε βάρος των γονιών του Σαντιάγο.

Τα κίνητρα της απαγωγής δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι γονείς φοβούνταν ότι θα έχαναν την επιμέλεια του παιδιού τους, το οποίο θα κατέληγε σε ανάδοχη οικογένεια. Αστυνομία και δικαστικές αρχές έκαναν πολλές φορές έκκληση στους γονείς να πάνε το παιδί τους «αμέσως, στο κοντινότερο νοσοκομείο», ενώ συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

