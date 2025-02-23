Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα μαστροπείας που, κατά τον περασμένο χρόνο, εξαπάτησε περισσότερες από 1.000 γυναίκες προσελκύοντάς τες στη χώρα με ψεύτικες προσφορές εργασίας και υποχρεώνοντάς τες να εκπορνεύονται, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι γυναίκες, οι οποίες προέρχονταν κυρίως από τη Βενεζουέλα και την Κολομβία, είχαν εξαπατηθεί με την υπόσχεση να εργαστούν τον τομέα της ομορφιάς ή της καθαριότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ισπανική Εθνική Αστυνομία.

«Κατά την άφιξή τους στην Ισπανία μεταφέρονταν σε κλαμπ όπου έπεφταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και υποχρεώνονταν να δουλεύουν όλο το 24ωρο», πρόσθεσε η αστυνομία.

Στις γυναίκες επιτρεπόταν η έξοδος μόνο δύο ημέρες καθημερινά και παρακολουθούνταν οι κινήσεις τους με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Τρεις φερόμενοι αρχηγοί του δικτύου -δύο Κολομβιανές και ένας Ισπανός- συγκαταλέγονται στους 48 υπόπτους που συνελήφθησαν σε εφόδους στο Αλικάντε και τη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας και τρία κλαμπ για στριπτίζ έκλεισαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Η αστυνομία κατάσχεσε επίσης περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά και 17 ακίνητα, ενώ μπλόκαρε τραπεζικούς λογαριασμούς με 938.000 ευρώ.

Τρεις από τους υπόπτους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, είπε η αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και θα δικαστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

