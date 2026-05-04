Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκίας για την Ευρώπη», εκτιμώντας ότι η εξάρτηση αυτή «θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον».

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για «κοντόφθαλμη στρατηγική» απέναντι στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί εμφανή παρουσία σε πολλούς ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να «εκτιμήσει πλήρως και να μην καταχραστεί» τη «δημιουργική στάση» της Τουρκίας στην κρίση της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι «μια Ευρώπη χωρίς την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας δεν μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο παράγοντα».

Ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία αποτελεί «την ισχυρότερη και πιο σταθερή χώρα στην περιοχή της».



Πηγή: skai.gr

