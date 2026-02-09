Τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στην Ισπανία ανέστειλαν την τριήμερη απεργία που είχαν εξαγγείλει από σήμερα, αφού οι αρχές συμφώνησαν να αυξήσουν τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού, στον απόηχο των πρόσφατων πολύνεκρων δυστυχημάτων.

Τον προηγούμενο μήνα, εκτροχιασμοί και συγκρούσεις τρένων στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για έλεγχο των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ισπανία. Στις 18 Ιανουαρίου, η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία προκάλεσε τον θάνατο 46 ανθρώπων. Δύο ημέρες αργότερα, ο εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας στην Καταλονία προκάλεσε τον θάνατο του μηχανοδηγού και τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF αναφέρει πως οι ισπανικές αρχές έκαναν δεκτά όλα τα αιτήματά του, σε μια συμφωνία που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που είχαν εκφράσει κατά καιρούς τα μέλη του σχετικά με τις υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις CCOO και UGT – οι δυο μεγαλύτερες στην Ισπανία – ενημέρωσαν επίσης τα μέλη τους στον σιδηροδρομικό τομέα για την απόφαση αναστολής της απεργίας.

Δύο μικρότερες συνδικαλιστικές ενώσεις, οι CGT και SF, ενημέρωσαν πως τα μέλη τους θα συνεχίσουν την απεργία μέχρι αύριο Τετάρτη, καθώς είχαν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν εξετάσει τους όρους της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

