Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 404,3 εκατ. ευρώ σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Η ερευνητική κοινότητα ενισχύεται με προϋπολογισμό ύψους 404,3 εκατ. ευρώ, χάρη στις μεταδιδακτορικές υποτροφίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 2025. Η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε 1.610 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες (που θα επιλεγούν ανάμεσα σε 17.066 διεθνείς αιτήσεις) να αναπτύξουν τα δικά τους έργα, και, παράλληλα, να λάβουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση, ευκαιρίες για διεθνή κινητικότητα, αλλά και εξειδικευμένη εποπτεία σε ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη φήμη που έχει η Ευρώπη ως ένας ανοικτός κόμβος επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας, όπως καταδεικνύεται από το πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» — το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα.

Οι υπότροφοι που επιλέχθηκαν προέρχονται από σχεδόν 80 εθνικότητες. Θα υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους έργα σε 45 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικούς οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα τους καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Τα περισσότερα αφορούν τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τις βιοεπιστήμες, και τη μηχανική, και περιλαμβάνουν από βασική έρευνα έως έργα που αντιμετωπίζουν άμεσα σημαντικά κοινωνικά και τεχνολογικά προβλήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα στηρίξει ευρωπαϊκές μεταδιδακτορικές υποτροφίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε 1.446 ερευνητές και ερευνήτριες να εργαστούν στην ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, 164 ερευνητές και ερευνήτριες θα λάβουν παγκόσμιες μεταδιδακτορικές υποτροφίες. Έτσι, θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μέρος της έρευνάς τους σε κορυφαία ιδρύματα εκτός Ευρώπης —ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία— και να επιστρέψουν στην Ευρώπη για να μοιραστούν τις γνώσεις και την πείρα που θα έχουν αποκομίσει εντός του ιδρύματός τους.

Η Επίτροπος για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, την Έρευνα και την Καινοτομία, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, δήλωσε σχετικά: «Οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες των δράσεων Marie Skłodowska-Curie δείχνουν για άλλη μια φορά γιατί οι ερευνητές και οι ερευνήτριες επιλέγουν την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την ισχύ του ερευνητικού μας οικοσυστήματος και την προσήλωσή μας στον ανοικτό του χαρακτήρα, την επιστημονική αριστεία, και την κινητικότητα. Συγχαίρω όλους και όλες τις υπότροφους που επιλέχθηκαν και ανυπομονώ να δω το έργο τους να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, και την κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης.»

Αθηνά Παπακώστα

