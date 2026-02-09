Η ΕΕ θεσπίζει νέα ενωσιακή νομοθεσία για λιπάσματα RENURE

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα νέους κανόνες για την ανάκτηση αζώτου από κοπριά (RENURE), οι οποίοι θα βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης των γεωργών από τα εισαγόμενα λιπάσματα.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν τη χρήση των λιπασμάτων RENURE σε ποσότητες πάνω από το όριο της διασποράς κοπριάς και μεταποιημένης κοπριάς, όπως αυτό καθορίζεται στην οδηγία για τη νιτρορύπανση. Έτσι, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα με λιπάσματα RENURE. Αυτό θα γίνει με ασφαλή τρόπο ώστε να μην διασαλευτεί η προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος. Επίσης, θα μειωθεί το κόστος για τους γεωργούς και θα αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία του γεωργικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στον περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενα λιπάσματα.

Ύστερα από τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία των εκπροσώπων των κρατών μελών στην επιτροπή για τη νιτρορύπανση στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, η πρόταση RENURE της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έλεγχο. Κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα δεν διατύπωσε αντιρρήσεις για την τροποποίηση.

Η τροποποίηση της οδηγίας για τη νιτρορύπανση θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Θα ισχύει μόνο στα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να εγκρίνουν τη χρήση λιπασμάτων RENURE. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την τροποποίηση στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Με την έγκριση αυτών των νέων κανόνων για τα λιπάσματα RENURE, η Ευρώπη μετατρέπει τα απόβλητα σε αξία — μειώνουμε τις εισαγωγές λιπασμάτων, στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών, και ενισχύουμε τη στρατηγική μας αυτονομία, προστατεύοντας παράλληλα τα ύδατα και το περιβάλλον.»

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.