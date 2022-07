Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τα κέρατα ταύρων και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά την πέμπτη ταυροδρομία στο φεστιβάλ του Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της βόρειας Ισπανίας.

Αρκετοί άλλοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για αμυχές και μώλωπες που αποκόμισαν στη διάρκεια της ξέφρενης ταυροδρομίας, που αποτελεί την ατραξιόν του φεστιβάλ που έχει γίνει διάσημο σε όλον τον κόσμο.

Η σημερινή εκδήλωση δεν ήταν η πρώτη κατά την οποία οι ταύροι πήραν την εκδίκησή τους. Άλλοι τρεις δρομείς είχαν τραυματιστεί από τα κέρατα των γιγαντόσωμων ζώων στη διάρκεια της σαββατιάτικης κούρσας και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επισκέπτες αναμένονται στην Παμπλόνα -- μια πόλη περίπου 200.000 κατοίκων -- για το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, το οποίο επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι έπειτα από δύο χρόνια που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου και η αυλαία θα πέσει στις 14 του μήνα.

