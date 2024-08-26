Ισλανδία: Δεν έχει εγκλωβισμένους το σπήλαιο πάγου που κατέρρευσε

Την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο σπήλαιο πάγου που κατέρρευσε χθες Κυριακή στη νοτιοανατολική Ισλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως προηγούμενες αναφορές για δύο αγνοούμενους τουρίστες ήταν λανθασμένες.

While the ongoing volcanic eruptions in #Reykjanes Pla in #Iceland because its low explosivity (thus no high injection of material), it does have some noticeable environment impacts such as changing the reflective properties of clouds (aka #volcanotrack). pic.twitter.com/RqDUZUXC4o August 26, 2024

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε κατά την κατάρρευση του σπηλαίου που εξερευνούσε ένα οργανωμένο γκρουπ τουριστών στον παγετώνα Μπρεϊδαμερκουργιόκουτλ – ο οποίος αποτελεί τμήμα του Βατναγιόκουτλ, του μεγαλύτερου παγετώνα στην Ευρώπη.

Η αστυνομία είχε αρχικά ανακοινώσει πως το γκρουπ ήταν 25μελές, αλλά διαπιστώθηκε πως μόνο 23 τουρίστες πήραν τελικά μέρος στη συγκεκριμένη εξερεύνηση. Ως εκ τούτου, σταμάτησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Visir, οι περισσότεροι από τους τουρίστες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο πάγου όταν αυτό κατέρρευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

