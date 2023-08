Ισημερινός: Νέος διευθυντής των φυλακών μετά τα αιματηρά επεισόδια τον περασμένο μήνα Κόσμος 09:14, 09.08.2023 linkedin

Ο Λουίς Ορδόνιες, απόστρατος, ειδικός σε θέματα πληροφοριών, θα αντικαταστήσει τον Γκιγιέρμο Ροδρίγκες, ανέφερε ο πρόεδρος Λάσο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του