Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις αρχές της Ιταλίας σε πλοία ανθρωπιστικών οργανώσεων τα οποία διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών συνεπάγονται «μεγάλη» επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, στηλίτευσε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée.

Η κυβέρνηση της άκρας δεξιάς στην Ιταλία υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2023 διάταγμα νομοθετικού περιεχομένου που εμποδίζει εν μέρει τις δραστηριότητες των πλοίων ΜΚΟ που διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο, επιδιώκοντας να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που φθάνουν στο έδαφός της αναχωρώντας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Τα πλοία υποχρεούνται πλέον να μεταφέρουν τους ανθρώπους που διασώζουν σε λιμάνι που τους υποδεικνύεται, κατά σύστημα πολύ μακρινό, από την πρώτη επιχείρηση, κάτι που τα εμποδίζει de facto να κάνουν αλλεπάλληλες διασώσεις.

«Συνέπεια των αποβιβάσεων των ανθρώπων σε μακρινά λιμάνια, για να φθάσουμε στα οποία απαιτούνται κατά μέσον όρο τέσσερις επιπλέον ημέρες πλοήγησης» είναι πως χρειάζονται πολύ «περισσότερα καύσιμα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σοφί Μπο, η επικεφαλής και συνιδρύτρια της SOS Méditerranée.

Το επιπρόσθετο κόστος σε καύσιμα ως τώρα έχει ανέλθει σε «561.000 ευρώ» που δαπανήθηκαν «ανώφελα», κατήγγειλε η ΜΚΟ με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Στο ποσό αυτό προστίθενται τα κόστη των προστίμων και των συλλήψεων πλοίων μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ιταλικές αρχές αν κάνουν πολλαπλές διασώσεις.

Για να συγκεντρωθούν κεφάλαια, θα οργανωθεί την 5η Οκτωβρίου συναυλία αλληλεγγύης στη δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική πόλη, με σκοπό να συνεχίσουν να «σώζονται ζωές στη θάλασσα».

Η πρώτη συναυλία, που οργανώθηκε το 2023, επέτρεψε να συγκεντρωθούν 110.000 ευρώ, «τεράστιο» ποσό, τόνισε η κυρία Μπο· όμως κάθε ημέρα επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης έχει κόστος «24.000 ευρώ».

Η οργάνωση λογαριάζει πως έχει σώσει πάνω από 40.000 ανθρώπινες ζωές στη Μεσόγειο από το 2016.

Το 2023 χάθηκαν 3.155 μετανάστες στη Μεσόγειο, κατά τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

