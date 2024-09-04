Ζοζέπ Μπορέλ: «Η βούληση του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να γίνει σεβαστή»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ απέρριψε «κατηγορηματικά» χθες Τρίτη το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε προχθές Δευτέρα σε βάρος του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια από δικαστήριο.

«Παροτρύνω τις αρχές της Βενεζουέλας να σεβαστούν την ελευθερία του, την ακεραιότητά του και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φτάνει η καταστολή και ο διωγμός της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η βούληση του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να γίνει σεβαστή», ανέφερε ο Ισπανός μέσω X.

Μέρος της διεθνούς κοινότητας, με πρώτες τις ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα, μετά τις οποίες ανακηρύχθηκε η νίκη του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τη «δημοκρατική νομιμοποίηση» του προέδρου Μαδούρο μετά την επανεκλογή του, ξεκαθάρισε ο κ. Μπορέλ την περασμένη Πέμπτη. Η ΕΕ, όπως και οι ΗΠΑ, αξιώνουν να δημοσιοποιηθούν πλήρη και αναλυτικά στοιχεία της καταμέτρησης που αποδεικνύουν τη νίκη του κ. Μαδούρο.

Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, δεν προσήλθε παρά τις τρεις κλήσεις του από τη δικαιοσύνη —η τελευταία προθεσμία παρήλθε την Παρασκευή—, που ήθελε ο πρώην διπλωμάτης να καταθέσει για ιστότοπο της αντιπολίτευσης που δημοσιοποίησε καταμέτρηση από δικούς της εκλογικούς αντιπροσώπους, με βάση την οποία εμφανιζόταν να είναι αυτός ο νικητής των εκλογών.

Η εισαγγελία ζήτησε κατόπιν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, όπως έγινε.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία έχει να εμφανιστεί δημόσια από την 30ή Ιουλίου.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το CNE. Ωστόσο, η εφορευτική επιτροπή δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλήρη, αναλυτικά πρακτικά της καταμέτρησης, λέγοντας πως υπέστη ηλεκτρονική πειρατεία.

Η αντιπολίτευση, ξένες κυβερνήσεις και παρατηρητές βλέπουν από τη δική τους σκοπιά σε αυτό ελιγμό της εξουσίας για να αποφύγει να αποκαλύψει τα «πραγματικά» αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους αριθμούς των εκλογικών αντιπροσώπων της αντιπολίτευσης, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια θα έπρεπε να είχε ανακηρυχθεί νικητής με «πάνω από το 60%» των ψήφων.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε χθες το ένταλμα σύλληψης του κ. Γκονσάλες Ουρούτια, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Βενεζουέλας πως προσπαθεί να «καταπνίξει την ελευθερία».

Γνωστοποίησε πως κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας της Βενεζουέλας στη Ρώμη για να του εκφράσει τη «μεγάλη ανησυχία» της κυβέρνησής του όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Πρόσθεσε ότι οι αρχές της Βενεζουέλας «πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα» των εκλογών και ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα την μοίρα του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

