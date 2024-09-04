Η δικαιοσύνη των ΗΠΑ ασκεί διώξεις σε βάρος ηγετικών στελεχών της Χαμάς για «τρομοκρατία»

Η δικαιοσύνη των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη έγγραφα που πιστοποιούν την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος έξι ηγετικών στελεχών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς για «τρομοκρατία».

Τα έγγραφα, που φέρουν ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου, δείχνουν πως ασκήθηκαν διώξεις σε έξι ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων του πρώην ηγέτη της Ισμαήλ Χανίγια, που δολοφονήθηκε την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη, και του νέου ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ, τότε επικεφαλής της οργάνωσής της στη Γάζα, που θεωρείται εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Οι ποινικές διώξεις σε βάρος του Γιαχία Σινουάρ και άλλων ηγετών της Χαμάς αφορούν το ότι «σχεδίαζαν εκστρατεία μαζικής βίας και τρομοκρατίας αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης εδώ και δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της (επίθεσης της) 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Οι επιθέσεις «των περασμένων τριών δεκαετιών» από τη Χαμάς είχαν αποτέλεσμα «να δολοφονηθούν και να τραυματιστούν χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους δεκάδες αμερικανοί πολίτες», πρόσθεσε ο υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.819 ανθρώπους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή κι έχουν εκτοπίσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Κατά τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους οι νεκροί ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

