Συνάντηση με στελέχη από μερικές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και ενέργειας θα έχει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια Σύνοδο Κορυφής στο Πίτσμπουργκ την Τρίτη, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα μέτρα για την ενίσχυση της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Οι κορυφαίοι οικονομικοί αντίπαλοι, ΗΠΑ και Κίνα, βρίσκονται σε έναν τεχνολογικό ανταγωνισμό για το ποιος μπορεί να κυριαρχήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η τεχνολογία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία παντού, από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών μέχρι το πεδίο της μάχης.

Η Σύνοδος Κορυφής για την Ενέργεια και την Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon αναμένεται να φέρει στελέχη και αξιωματούχους του τεχνολογικού κλάδου από κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και τεχνολογίας, όπως οι Meta, Microsoft, Alphabet και Exxon Mobil, για να συζητήσουν πώς να τοποθετήσουν τις ΗΠΑ ως ηγέτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί τη σύνοδο κορυφής - που διοργανώνεται από τον Αμερικανό γερουσιαστή Ντέιβ Μακόρμικ, σύμμαχο των Ρεπουμπλικανών από την Πενσυλβάνια - για να ανακοινώσει επενδύσεις ύψους περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια στην πολιτεία.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτήσουν τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων που χρειάζονται για την ταχεία επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες άρχισαν να ανακοινώνουν τα σχέδιά τους νωρίς την Τρίτη, με την Google να υπογράφει μια συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ηλεκτρική ενέργεια και την CoreWeave να διαφημίζει ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Google θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακά κέντρα δεδομένων, ενώ η FirstEnergy θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια στο ενεργειακό δίκτυο της Πενσυλβάνια, ανέφερε η Semafor.

Μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων που αναμένεται να παραστούν είναι οι Khaldoon Al-Mubarak της Mubadala, Rene Haas της Arm, Larry Fink της BlackRock, Darren Woods της ExxonMobil, Brendan Bechtel της Bechtel και Dario Amodei της Anthropic.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει εκτελεστικά μέτρα τις επόμενες εβδομάδες για να διευκολύνει τη σύνδεση έργων παραγωγής ενέργειας στο δίκτυο και επίσης να παράσχει ομοσπονδιακή γη για την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την επέκταση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε προηγουμένως το Reuters.

Ο Τραμπ διέταξε την κυβέρνησή του τον Ιανουάριο να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θα καθιστούσε «την Αμερική την παγκόσμια πρωτεύουσα στην τεχνητή νοημοσύνη» και θα μείωνε τα κανονιστικά εμπόδια στην ταχεία επέκτασή της.

Η έκθεση αυτή, η οποία περιλαμβάνει τη συμβολή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, πρέπει να υποβληθεί έως τις 23 Ιουλίου. Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει την 23η Ιουλίου «Ημέρα Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη» για να επιστήσει την προσοχή στην έκθεση και να δείξει τη δέσμευσή του στην επέκταση του κλάδου, σύμφωνα με το Reuters.

Η ζήτηση ενέργειας στις ΗΠΑ φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στασιμότητας, καθώς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και τα cloud computing διογκώνονται σε αριθμό και μέγεθος σε όλη τη χώρα.

