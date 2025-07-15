Σε ένα γιγάντιο πάρκινγκ με χιλιάδες ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, βαν, φορτηγά και τρακτέρ με προορισμό τις ΗΠΑ έχει μετατραπεί το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, καθώς οι κατασκευαστές προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το λιμάνι δείχνουν μείωση 15,9% στις μεταφορές καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών προς τις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με μια απότομη πτώση να καταγράφεται τον Μάιο - ένα μήνα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τους δασμούς του για την «ημέρα της απελευθέρωσης».

Οι εξαγωγές φορτηγών και αυτό που αποκαλούν «υψηλού και βαρέως εξοπλισμού» έχουν μειωθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο, στο 31,5%. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τρακτέρ και οχήματα κατασκευών, με τη μείωση των διατλαντικών μετακινήσεων να αντικατοπτρίζει ίσως τον αντίκτυπο που θα είχε ένας δασμός 25% σε οχήματα που μπορούν να κοστίσουν περισσότερα από 100.000 δολάρια.

Το λιμάνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο, μεταφέροντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο το 2024.

«Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους παραμένουν αβέβαιες. Πολλά θα εξαρτηθούν από το εάν μπορεί να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ έως την 1η Αυγούστου», ανέφερε το λιμάνι σε ανακοίνωσή του.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, από τη Volkswagen μέχρι τη Volvo, ήλπιζαν ότι θα είχε επιτευχθεί συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας που έθεσε ο Τραμπ για μια συμφωνία για τους δασμούς με την ΕΕ.

Πριν από την άφιξη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πλήρωναν δασμό 2,5% στις εξαγωγές, αλλά από τον Απρίλιο χρεώνονται επιπλέον 25%, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια στην τιμή ενός οικογενειακού αυτοκινήτου στις ΗΠΑ.

Τα λιμάνια σε όλη την Ευρώπη έχουν δοκιμαστεί από το Brexit, την πανδημία του κορονοϊού, τη συμφόρηση των λιμένων που προκλήθηκε από την έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων το 2024, με τη συμφόρηση να αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα σε όλα τα βόρεια λιμάνια, δήλωσε ο Τζάστιν Άτκιν, εκπρόσωπος λιμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας του λιμένα της Αμβέρσας-Μπριζ.

Σε σύγκριση με το Brexit, ο αντίκτυπος των δασμών ήταν «ένα περισσότερο άμεσο σοκ», είπε.

«Με την πανδημία, είχαμε lockdown, μετά βγήκαμε από το lockdown, μετά επιστρέψαμε στο lockdown, και οι άνθρωποι συνήθισαν να το διαχειρίζονται όλο αυτό αν και στην αρχή ήταν απροετοίμαστοι. Ενώ σε αυτή την περίπτωση... οι άνθρωποι έχουν μιλήσει για δασμούς κατά την προετοιμασία [για τον Τραμπ], αλλά δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε το επίπεδο και τη σοβαρότητα της στιγμιαίας δράσης.»

Το λιμάνι δεν μπορούσε να δώσει έναν ακριβή αριθμό αυτοκινήτων που περίμεναν να μεταφερθούν, αλλά είπε ότι ήταν χιλιάδες.

Ο Άτκιν είπε ότι υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι κινεζικά αυτοκίνητα αποθηκεύονται στο λιμάνι, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζει μια εκτροπή του εμπορίου από τις ΗΠΑ, καθώς το Πεκίνο αντιμετωπίζει δασμολογικά εμπόδια.

Ξεχωριστά, η διαταραχή των χρονοδιαγραμμάτων ελλιμενισμού που προκλήθηκε από εκτροπές λόγω της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και το αυξημένο μέγεθος των πλοίων στους παγκόσμιους στόλους, έχει ως αποτέλεσμα τα εμπορευματοκιβώτια να παραμένουν στο λιμάνι έως και οκτώ ημέρες αντί πέντε, όπως είθισται.

Οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του λιμένα της Αμβέρσας-Μπριζ μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχουν στοιχεία ότι οι Αμερικανοί εξαγωγείς φορτώνουν επίσης φορτία εκ των προτέρων σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τυχόν αντίποινα που μπορεί να επιβάλει η ΕΕ σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι εισερχόμενες μεταφορές εμπορευμάτων από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17%, με υψηλότερους όγκους υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.