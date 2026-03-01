Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και ένας κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανακοίνωσε τον θάνατο του Υποστράτηγου Μοχάμεντ Πακπούρ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης μετά τον θάνατο του πρώην διοικητή τους από το Ισραήλ στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου.

Επίσης σκοτώθηκε ο Αλί Σαμχανί, επί μακρόν ηγετικό στέλεχος στο ιρανικό κατεστημένο ασφαλείας, μετέδωσε το IRNA. Ο Σαμχανί τραυματίστηκε στον πόλεμο του Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

