Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποσχέθηκαν «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

