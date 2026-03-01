Εκρήξεις και πυρά ακούστηκαν πριν από το ξημέρωμα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, με την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να λέει πως έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη του Πακιστάν, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών των δυο χωρών, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Αντιαεροπορικά πυρά στοχοποίησαν την πακιστανική αεροπορία στην Καμπούλ. Οι κάτοικοι δεν πρέπει να ανησυχούν», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, μέσω X.

Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο ενημέρωση από το Ισλαμαμπάντ για τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές ούτε τους στόχους τους.

Έπειτα από μήνες σποραδικών συγκρούσεων, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ενεπλάκησαν σε «ανοικτό πόλεμο» την Πέμπτη, όταν η Καμπούλ εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα, πυροδοτώντας πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές σε αντίποινα.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι προκάλεσε πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στην επαρχία Κανταχάρ, λίκνο του κινήματος και τόπο όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του Χιμπατουλά Αχουνζάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

