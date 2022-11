Ιράν: Συνελήφθησαν δύο από τους ιρανούς ηθοποιούς που συμμετείχαν σε βίντεο διαμαρτυρίας χωρίς χιτζάμπ

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν δύο από τους ιρανούς ηθοποιούς που συμμετείχαν στο βίντεο, που έγινε viral και στο οποίο εμφανίζεται ομάδα ιρανών καλλιτεχνών, χωρίς μαντίλα, εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς το κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλονίζει το Ιράν από τον Σεπτέμβριο.

Incredible! Soheila Golestani (actress) published this video (without a headscarf) on her Instagram, & Hamid Pourazaei (director) & a group of Iranian actors/actresses & theatre/movie professionals joined them. Courage & resilience! #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevoIution #Iran pic.twitter.com/FpbpsOJVTR