Για μία νέα, βελτιωμένη και καλύτερη συμφωνία με τη Ρωσία για τα πυρηνικά έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), λίγες ώρες μετά την εκπνοή της συνθήκης New Start.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μία «ανανεωμένη και μοντέρνα» συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να κλείσει το θέμα, αλλά με τους όρους και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και βάσει των πρόσφατων εξελίξεων.

Ήδη, Ουάσινγκτον και Μόσχα έχουν παραδεχθεί ότι βρίσκονται σε απευθείας συνομιλίες, με τον Γουίτκοφ να επιβεβαιώνει ότι πλέον στο τραπεζι της συζήτησης βρίσκονται και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και η διαχείρισή τους.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις διεξάγονται παράλληλα με τις συζητήσεις της τριμερούς για το ουκρανικό, ωστόσο τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ρωσία, δεν τις συσχετίζουν.

Η Μόσχα, με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε ότι η λήξη της συνθήκης New Start δεν αποτελεί ευοίωνη εξέλιξη και εξέφρασε την ανησυχία της για νέα κούρσα εξοπλισμών, στο ανώτερα επικίνδυνο επίπέδο των πυρηνικών οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Πούτιν για επέκταση ενός έτους της συμφωνίας New Start, επιμένοντας ότι χρειάζεται μία νέα συμφωνία.

Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος, τόνισε ότι επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, είναι, τη νέα αυτή συμφωνία για τα πυρηνικά, πρέπει να την επεξεργαστούν οι ειδικοί και να παραδώσουν τις γνωματεύσεις τους, ώστε να αποφασίσουν οι ηγέτες.

