Ζελένσκι: Πιθανόν στις ΗΠΑ ο επόμενος γύρος των συνομιλιών

Τέσσερα χρόναι συμπληρώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Τι είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, είναι πιθανόν να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

