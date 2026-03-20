Η Τεχεράνη δείχνει να αψηφά Αμερικανούς και Ισραηλινούς παρά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα εκτεταμένα πλήγματα που έχει δεχθεί.

Το Ιράν δεν συμμετέχει στην παρούσα φάση σε καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε το βράδυ της Πέμπτης ανώτερος ιρανός κοινοβουλευτικός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει τη χρήση του εδάφους ή των βάσεων της εναντίον του Ιράν θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ότι δεν υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων, διαψεύδοντας Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ.





«Η φύση του σιωνιστικού καθεστώτος είναι η κρατική τρομοκρατία» δήλωσε από πλευράς του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X.

«Ωστόσο, η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά του Ιράν και η δολοφονία του μαρτυρικού Ηγέτη (.. Αλί Χαμενεΐ) θέτουν ένα νέο προηγούμενο στις διεθνείς διαμάχες που θα καταστρέψουν τους διεθνείς κανόνες» υποστήριξε.

«Εάν ο κόσμος αντισταθεί, οι φλόγες του θα κάψουν πολλούς» προειδοποίησε.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε μόνο ένα «κλάσμα» της ισχύος πυρός της σε επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές μετά την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και προειδοποίησε για πολιτική «μηδενικής ανοχής» εάν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν γίνουν ξανά στόχος.

Πηγή: skai.gr

