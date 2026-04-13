Ιράν: Σε «μέγιστη πολεμική ετοιμότητα» οι ένοπλες δυνάμεις μας

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για «κάθε ενδεχόμενο» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θα οδηγήσει σε «σκληρή και αποφασιστική απάντηση», σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, κλιμακώνοντας τη ρητορική που κινδυνεύει να προκαλέσει νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ταξίαρχος Ματζίντ Ιμπν Ρεζά δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε «μέγιστη πολεμική ετοιμότητα», μετέδωσε το Press TV, σύμφωνα με το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να αποκλείει ιρανικά λιμάνια και να «αναχαιτίζει» κάθε πλοίο που έχει καταβάλει διόδια στην Τεχεράνη, αφού οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ναυάγησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι διαθέτει σημαντικά στρατιωτικά αποθέματα, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο Young Journalists Club, μέσο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Σαρντάρ Ταλαεΐ-Νικ, δήλωσε ότι τα «στρατηγικά αποθέματα» των ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων πυραύλων και drones, είχαν «εφοδιαστεί επαρκώς και ικανοποιητικά πριν από τον πόλεμο», σύμφωνα με το μέσο.

