Ιράν: Εκτελέστηκε Ιρανός κατηγορούμενος ως κατάσκοπος της Μοσάντ

Ένας Ιρανός, καταδικασμένος για κατασκοπεία και συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, εκτελέστηκε σήμερα, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σε μια περίοδο κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό οπλοστάσιο του τελευταίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που συνδέεται με το ιρανικό δικαστικό σώμα, ο κατηγορούμενος που ονομάζεται Μοχσέν Λανγκαρνεσίν, κατηγορείται για ανάμειξη σε πολλές υποθέσεις, περιλαμβανομένου του θανάτου ενός συνταγματάρχη των Φρουρών της Επανάστασης το 2022.

"Στη διάρκεια των δύο ετών που λειτουργούσε ως κατάσκοπος (...) ήταν υπεύθυνος για σημαντικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της στήριξης τρομοκρατικών επιχειρήσεων και της παρουσίας του στον τόπο της δολοφονίας του Σαγιάντ Χοντάι", μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος παρείχε επίσης επιχειρησιακή υποστήριξη για μια επίθεση με στόχο βιομηχανικό κέντρο στο Ισφαχάν, που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας.

Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι ο Λανγκαρνεσίν αποδέχτηκε τις κατηγορίες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο (του υπουργείου) για να σχολιάσει.

Εμπλεκόμενο εδώ και μια δεκαετία σε έναν σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους τους οποίους κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, την Mossad, και για διευκόλυνση των επιχειρήσεων της τελευταίας στη χώρα, κυρίως δολοφονίες ή ενέργειες δολιοφθοράς με στόχο να υπονομευτεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εκτροχιάσει τις ιρανοαμερικανικές πυρηνικές συνομιλίες, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει την ιδέα του περιορισμού του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη μέσω συμφωνίας και να ασκεί πίεση για τον πλήρη αφοπλισμό των ιρανικών πυρηνικών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.