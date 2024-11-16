Λογαριασμός
Λίβανος: «Μπαράζ ρουκετών» της Χεζμπολάχ κατά της Χάιφα - Επλήγη συναγωγή, δύο τραυματίες- Δείτε βίντεο

«Μπαράζ ρουκετών» εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στη βορειοδυτική ισραηλινή πόλη Χάιφα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους

Λίβανος: «Μπαράζ ρουκετών» της Χεζμπολάχ κατά της Χάιφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι μια συναγωγή επλήγη από ένα «μεγάλο μπαράζ ρουκετών» που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στην βορειοδυτική ισραηλινή πόλη Χάιφα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

«Αυτό είναι ένα ακόμη ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η Χεζμπολάχ στοχεύει εσκεμμένα ισραηλινούς αμάχους» από το νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σε άλλη ανακοίνωση ο στρατός τόνισε ότι «περίπου 10 ρουκέτες» εκτοξεύτηκαν προς τον κόλπο της Χάιφα, ορισμένες από τα οποίες αναχαιτίστηκαν.

