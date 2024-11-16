Λίβανος: «Μπαράζ ρουκετών» της Χεζμπολάχ κατά της Χάιφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι μια συναγωγή επλήγη από ένα «μεγάλο μπαράζ ρουκετών» που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στην βορειοδυτική ισραηλινή πόλη Χάιφα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
«Αυτό είναι ένα ακόμη ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η Χεζμπολάχ στοχεύει εσκεμμένα ισραηλινούς αμάχους» από το νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός.
Σε άλλη ανακοίνωση ο στρατός τόνισε ότι «περίπου 10 ρουκέτες» εκτοξεύτηκαν προς τον κόλπο της Χάιφα, ορισμένες από τα οποίες αναχαιτίστηκαν.
🚨BREAKING :— Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) November 16, 2024
A direct hit inside Haifa from Hezbollah rocket fire a short time ago.
No injuries were reported. pic.twitter.com/GnPrBezRIx
