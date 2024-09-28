Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως η δολοφονία χθες, Παρασκευή, από το Ισραήλ του ηγέτη της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα στα νότια προάστια της Βηρυτού, "θα ενισχύσει" την αποφασιστικότητά τους.

"Το μαρτύριο του (...) Χασάν Νασράλα θα ενισχύσει τη φλόγα της θυσίας, θα εντείνει τον ενθουσιασμό και θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας", ανέφεραν οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε μια ανακοίνωση λέγοντας πως ο θάνατός του θα καταλήξει "στη νίκη και την εξαφάνιση του ισραηλινού εχθρού".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

