Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Κίνα προετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το CNN και γνωρίζουν πρόσφατες αξιολογήσεις των υπηρεσιών.



«Θα ήταν μια προκλητική κίνηση, δεδομένου ότι το Πεκίνο δήλωσε ότι βοήθησε στη διαμεσολάβηση της εύθραυστης συμφωνίας εκεχειρίας που ανέστειλε τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται επίσης να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα για συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ».

Πηγή: skai.gr

Οι μυστικές υπηρεσίες υπογραμμίζουν επίσης πώς το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιεί την εκεχειρία ως ευκαιρία για την αναπλήρωση ορισμένων οπλικών συστημάτων με τη βοήθεια βασικών ξένων εταίρων.Δύο από τις πηγές δήλωσαν στο CNN ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Πεκίνο ετοιμάζεταιΤα συστήματα που προετοιμάζεται να μεταφέρει το Πεκίνο είναι Φορητά Συστήματα Αντιαεροπορικής Άμυνας, γνωστά ως MANPAD, ανέφεραν οι πηγές, τα οποία αποτελούσαν ασύμμετρη απειλή για τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη χαμηλής πτήσης καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και θαΕκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε πάντως: «Η Κίνα δεν έχει παράσχει ποτέ όπλα σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναληθείς».«Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Προτρέπουμε την αμερικανική πλευρά να απέχει από αβάσιμες κατηγορίες, κακόβουλα συσχετίσεις και εντυπωσιασμούς. Ελπίζουμε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων».Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας δήλωσε στο CNN ότι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, το Πεκίνο «Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι η Κίνα δεν βλέπει καμία πραγματική στρατηγική αξία στο να εμπλακεί ανοιχτά στη σύγκρουση και να προσπαθήσει να προστατεύσει το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς γνωρίζει ότι μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Αντίθετα, το Πεκίνο προσπαθεί να παρουσιαστεί— από το πετρέλαιο του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό —, διατηρώντας παράλληλα μια φαινομενική ουδετερότητα, ώστε να μπορεί να αρνηθεί κάθε εμπλοκή μετά το τέλος του πολέμου.Πηγές ανέφεραν ότι οι Κινέζοι θα μπορούσαν επίσης να προβάλουν το επιχείρημα ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι αμυντικού και όχι επιθετικού χαρακτήρα, διαφοροποιώντας την υποστήριξή τους από αυτήν της Ρωσίας. Η Μόσχα παρέχει υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου με τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών που βοήθησε το Ιράν να στοχεύσει προληπτικά αμερικανικά στρατεύματα και περιουσιακά στοιχεία στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το CNN.Το Ιράν έχει από καιρό διαμορφώσει στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις τόσο με την Κίνα όσο και με τη Ρωσία. Το Ιράν έχει υποστηρίξει εκτενώς τη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία μέσω της παροχής drones Shahed και επίσης πουλάει στην Κίνα το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του που υπόκειται σε κυρώσεις.

