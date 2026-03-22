Η επίσκεψη του σπουδαίου Αμερικανού τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα στην Τεχεράνη το 1975 παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της «χρυσής εποχής» των σχέσεων Περσίας-Δύσης, πριν από την Επανάσταση του 1979, λίγο πριν τη Δύση της περσικής μοναρχίας και την Ανατολή του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Ήταν η εποχή που η Τεχεράνη αποκαλούνταν το «Παρίσι της Μέσης Ανατολής» και ο Σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί προσπαθούσε να μετατρέψει τη χώρα σε παγκόσμιο πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο.

Ο Σινάτρα προσκλήθηκε επίσημα από την αυτοκρατορική οικογένεια για να δώσει μια σειρά από συναυλίες.

Η κυριότερη εμφάνιση έγινε στο στάδιο Aryamehr (το σημερινό στάδιο Azadi), αλλά έδωσε και μια πριβέ συναυλία στο παλάτι Niavaran προς τιμήν του Σάχη και της Αυτοκράτειρας Φαράχ Ντιμπά. Τη συναυλία παρακολούθησαν κυρίως γυναίκες.

Μόλις τέσσερα χρόνια μετά την επίσκεψη (1979), η μουσική του Σινάτρα και άλλων Δυτικών καλλιτεχνών απαγορεύτηκε επίσημα από το νέο καθεστώς ως «ανήθικη και προϊόν δυτικής παρακμής».

Πηγή: skai.gr

