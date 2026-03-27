Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ανήκουν στην κρατική κινεζική εταιρεία Cosco Shipping αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, χωρίς να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic και με Κινέζους ναυτικούς που βρίσκονταν κοντά στα στενά.

Τα δύο πλοία, το CSCL Indian Ocean και το CSCL Arctic Ocean, έκαναν αναστροφή κοντά στο νησί Λαράκ, περίπου 20 μίλια από το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα πλοία είχαν περάσει από το στενό μέσω του στενού διαύλου ανάμεσα στα ιρανικά νησιά Κεσμ και Λαράκ, συμπεριλαμβανομένων και πλοίων που δήλωναν κινεζική ιδιοκτησία και πληρώματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Παρασκευή ότι ανέστρεψαν την πορεία τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων που επιχείρησαν να περάσουν το στενό, προσθέτοντας ότι απαγορεύεται πλέον κάθε ναυσιπλοΐα προς και από λιμάνια χωρών που υποστηρίζουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Nour News, που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Ιδιοκτήτες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι τα μόνα πλοία που επιτρέπεται πλέον να διασχίζουν το στενό είναι εκείνα που μεταφέρουν φορτία προς το Ιράν, όπως οικιακά είδη, αυτοκίνητα, ρούχα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν επέτρεψε σε τέσσερα πλοία φορτωμένα με σιτηρά να περάσουν το Στενό του Ορμούζ προς την αντίθετη κατεύθυνση, έπειτα από αναμονή σχεδόν τριών εβδομάδων στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με μεσίτες που οργάνωσαν τα φορτία. Τα πλοία αυτά εκφόρτωσαν στο λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, όπου τα τρία τέταρτα του διακινούμενου φορτίου είναι εισαγωγές σιτηρών, κυρίως από τη Ρωσία και τη Νότια Αμερική.

Πηγή: skai.gr

