Η αλβανική κυβέρνηση ήρε την προσωρινή απαγόρευση του TikTok που είχε επιβληθεί πριν από έντεκα μήνες, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύθηκε από τον τοπικό Τύπο και του οποίου η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε στο AFP σήμερα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Αλβανία είχε αποφασίσει τον Μάρτιο του 2025 να μπλοκάρει την πρόσβαση στο TikTok εντός της επικράτειάς της για να «αποφύγει τις βλαβερές επιπτώσεις του» μετά τον θάνατο ενός εφήβου που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του έπειτα από καβγά που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην απόφασή του, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το υπουργικό συμβούλιο διατάσσει «την άρση των προσωρινών μέτρων που αποσκοπούσαν στη διακοπή της πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα TikTok εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας».

Το ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 2025, «σχετικά με την υιοθέτηση προσωρινών μέτρων για την αποφυγή των βλαβερών επιπτώσεων της διαδικτυακής πλατφόρμας TikTok, καταργείται», αναφέρει το κείμενο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε προγραμματίσει να εκδικάσει σήμερα μια υπόθεση κατά της απαγόρευσης του TikTok στην Αλβανία. Η προσφυγή, που κατατέθηκε στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, κατατέθηκε από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων, ερευνητικό μέσο ενημέρωσης και ΜΚΟ.

Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι το μέτρο παραβίαζε το αλβανικό Σύνταγμα.

Η αντιπολίτευση είχε επίσης διαμαρτυρηθεί για την απόφαση που έλαβε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Έντι Ράμα πριν από την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2025, τις οποίες κέρδισε το κόμμα του.

Παρά την απαγόρευση, η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέμεινε δυνατή, ιδίως μέσω VPN, όπως έχουν επανειλημμένα παρατηρήσει δημοσιογράφοι του AFP στη χώρα.

Η εφαρμογή, η οποία έχτισε την επιτυχία της σε σύντομα, εθιστικά και συχνά ψυχαγωγικά βίντεο, κατηγορείται επίσης συχνά για διάφορες άλλες βλαβερές πρακτικές - που κυμαίνονται από την ακατάλληλη συλλογή δεδομένων έως τη διευκόλυνση της εκλογικής χειραγώγησης.

Αρκετές χώρες, ανησυχώντας για τον αντίκτυπο της πλατφόρμας στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, έχουν λάβει μέτρα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Αυστραλία επέβαλε περιορισμένη απαγόρευση σε πολλά κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του TikTok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

