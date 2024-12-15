Ιράν: Το Ισραήλ θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την εισβολή στη Συρία

Ο αρχηγός του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστράτηγος Hossein Salami σημείωσε την Κυριακή κατά τη διάρκεια ομιλίας του ότι το Ισραήλ θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την εισβολή στο έδαφος της Συρίας μετά την πρόσφατη ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο baha.

Σχολιάζοντας την παρουσία της Τεχεράνης στη Συρία, ο Salami επέμεινε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν πήγαν εκεί για να «προσαρτήσουν ένα τμήμα του εδάφους της Συρίας» ούτε για να το καταστήσουν «πεδίο για τα φιλόδοξα συμφέροντά μας».

Προηγουμένως, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) ανέφερε ότι πρόσφατα το Ισραήλ εκτόξευσε 61 πυραύλους σε όλη τη χώρα.

