Απειλές ανταρτών κατά του Μαρόκο: Υπόσχονται να εντείνουν τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας

Η ομάδα που μάχεται για την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας προειδοποίησε ότι μπορεί να εντείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις, καθώς το Μαρόκο επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχο της αμφισβητούμενης περιοχής, αφού εξασφάλισε την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Αυτή η αναγνώριση της μαροκινής κυριαρχίας - που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ - ενθαρρύνουν το Ραμπάτ να επιταχύνει φιλόδοξα έργα πράσινης ενέργειας, τουρισμού και υποδομών σε αυτό που θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα του βασιλείου. Σε αυτό αντιτίθεται σθεναρά το υποστηριζόμενο από την Αλγερία Μέτωπο Πολισάριο, το οποίο επανέλαβε μια χαμηλού επιπέδου σύγκρουση στα τέλη του 2020 και αποκαλεί τέτοιες εξελίξεις παράνομες.

Η συνεχιζόμενη υποστήριξη από το Παρίσι και μια δεύτερη προεδρία Τραμπ «θα ενθαρρύνει το Μαρόκο» και «δεν θα αφήσει στον λαό της Sahrawi άλλη επιλογή από το να εντείνει τον ένοπλο αγώνα του για ανεξαρτησία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Λιμάν Αλί, πρεσβευτής στην Κένυα για τη Δημοκρατία της Sahrawi, όπως το Πολισάριο και άλλοι αναφέρονται στην περιοχή.

Η Δυτική Σαχάρα, μια πλούσια σε ορυκτά παράκτια ζώνη του Ατλαντικού και έρημος που είναι μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε έντονη αμφισβήτηση από την προσάρτησή της από το Μαρόκο το 1975, όταν η πρώην αποικιοκράτης Ισπανία αποσύρθηκε. Ο πόλεμος που ακολούθησε και ο οποίος έφερε αντιμέτωπες τις μαροκινές δυνάμεις με το Πολισάριο στοίχισε περίπου 9.000 ζωές μέχρι την εκεχειρία που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών το 1991.

Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την κυριαρχία του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ, σε μια συμφωνία που είδε το βορειοαφρικανικό κράτος να αποκαθιστά και να ενισχύει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η Ισπανία έκανε ένα παρόμοιο βήμα το 2022 και η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμα αυτό το καλοκαίρι. Αυτό εξόργισε τη γείτονα και μακροχρόνια αντίπαλο Αλγερία, όπου περίπου 170.000 Sahrawi ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων.

Ναυτιλιακός κόμβος

Ενισχυμένο από αυτές τις κινήσεις - και από τη συνεχή ροή άλλων εθνών που ανοίγουν προξενεία στη νότια πόλη Ντάχλα - το Μαρόκο προχωράει με τα σχέδια για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού κόμβου στον Ατλαντικό, στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου προσπάθειας για την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της περιοχής.

Υπάρχουν κίνδυνοι να ξεσπάσει σύγκρουση μεταξύ του Μαρόκου και της Αλγερίας για το αμφισβητούμενο έδαφος, ανέφερε η Διεθνής Ομάδα Κρίσης σε έκθεσή της στις 29 Νοεμβρίου.

«Μέχρι στιγμής, η αμοιβαία αυτοσυγκράτηση και η αμερικανική διπλωματία έχουν διατηρήσει την ειρήνη μεταξύ των γειτόνων, αλλά οι εχθροπραξίες στη Δυτική Σαχάρα, η διαδικτυακή παραπληροφόρηση, η διμερής κούρσα εξοπλισμών και η έλευση της κυβέρνησης του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν κινδύνους», ανέφερε.

Από τότε που κατέρρευσε η κατάπαυση του πυρός πριν από τέσσερα χρόνια, το Πολισάριο εκδίδει τακτικές δηλώσεις σχετικά με υποτιθέμενες επιθέσεις εναντίον μαροκινών στρατευμάτων που έχουν παραταχθεί σε αυτό που αποκαλεί «τείχος της ντροπής» - ένα τεράστιο αμμόλοφο που δημιούργησε το Μαρόκο για να προστατεύσει το 80% της Δυτικής Σαχάρας που ελέγχει.

Το Μαρόκο δεν δημοσιοποιεί τις στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή και είναι αδύνατο να επαληθεύσει κανείς τους ισχυρισμούς του Πολισάριο για σημαντικές θανατηφόρες επιθέσεις κατά των μαροκινών δυνάμεων.

Ο πρεσβευτής Αλί επέκρινε επίσης έντονα την απόφαση της Ryanair να ξεκινήσει τον Ιανουάριο απευθείας πτήσεις μεταξύ της Ντάχλα και της Μαδρίτης και του Λανθαρότε.

«Το Μαρόκο δεν μπορεί να χορηγεί άδειες σε τρίτους όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα», δήλωσε. Η Ryanair ανέφερε ότι οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες αεροπορικούς κανονισμούς.

Ο Αλί απέρριψε επίσης τις προτάσεις ότι η αυξανόμενη δυτική αναγνώριση των σχεδίων του Μαρόκου για τη Δυτική Σαχάρα σημαίνει το τέλος των ελπίδων για ανεξαρτησία. Η επανάληψη των συγκρούσεων «έδωσε μεγαλύτερη προβολή στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας διεθνώς και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει λύση στη σύγκρουση για χάρη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», δήλωσε ο Αλί. «Το ζήτημα δεν θα τελειώσει ποτέ μέχρι ο λαός της Σαχάρα να αποφασίσει ελεύθερα και δημοκρατικά για το μέλλον του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.