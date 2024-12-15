Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας κυκλώνας έπληξε τη Μαγιότ, την πιο έντονη καταιγίδα που έπληξε το γαλλικό αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού βόρεια της Μαδαγασκάρης εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, δήλωσαν οι γαλλικοί μετεωρολόγοι και οι αρχές την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο κυκλώνας Σίντο «σάρωσε» τη νήσο Μαγιότ στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Meteo-France, καθώς η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας καταστροφές σε αυτοσχέδιες κατοικίες, κυβερνητικά κτήρια, αλλά και σε ένα νοσοκομείο.

Ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη νησιωτική περιοχή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 χρόνια, σύμφωνα με τις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες της Γαλλίας.

Ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των νεκρών ήταν δύσκολος μετά από το πέρασμα του Σίντο, ενώ προκλήθηκαν ανησυχίες για την πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού σε τροφή, καθαρό νερό, αλλά και για την αντοχή του δικτύου της αποχέτευσης.

Η Μαγιότ βρίσκεται σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα (4.970 μίλια) από το Παρίσι και είναι πολύ φτωχότερη από την υπόλοιπη Γαλλία. Έχει αντιμετωπίσει τη βία των συμμοριών και τις κοινωνικές αναταραχές για δεκαετίες. Οι εντάσεις πυροδοτήθηκαν φέτος λόγω έλλειψης νερού.



