Η SpaceX του Ίλον Μασκ προσφέρει δωρεάν δορυφορική υπηρεσία Starlink στο Ιράν, εν μέσω διαδηλώσεων και διακοπής του διαδικτύου.

Η SpaceX έχει απαλλάξει το Ιράν από το τέλος συνδρομής στη Starlink, ώστε οι κάτοικοι της χώρας που διαθέτουν δέκτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς να πληρώνουν, σύμφωνα με τον Αχμέντ Αχμαντιάν, εκτελεστικό διευθυντή της αμερικανικής ομάδας Holistic Resilience, η οποία συνεργάζεται με Ιρανούς για την εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες της Starlink επιβεβαίωσε την παροχή της δωρεάν υπηρεσίας, ζητώντας όμως να μην κατονομαστεί, καθώς η πληροφορία δεν είναι δημόσια, σημειώνει το Bloomberg.

Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Η υπηρεσία Starlink στο Ιράν και σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ταχέως αναπτυσσόμενη υπηρεσία διαδικτύου έχει καταστεί εργαλείο ήπιας δύναμης για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μασκ έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε γεωπολιτικές συγκρούσεις με την παροχή δωρεάν υπηρεσιών Starlink. Οι δορυφόροι της Starlink παρέχουν διαδικτυακές επικοινωνίες τόσο στους πολίτες της Ουκρανίας όσο και στο στρατό της χώρας μετά την εισβολή της Ρωσίας. Τον Ιανουάριο, η Starlink ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους πολίτες της Βενεζουέλας έως τις 3 Φεβρουαρίου.

Αν και οι δέκτες Starlink απαγορεύονται στο Ιράν, πολλοί έχουν εισαχθεί λαθραία στη χώρα, δήλωσε ο Αχμαντιάν, εκτιμώντας σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι υπάρχουν περισσότερες από 50.000 μονάδες διαθέσιμες στη χώρα.

Ο ιρανικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη Starlink και κυνηγά τους χρήστες, σύμφωνα με τον Αμίρ Ρασίντι, διευθυντή ψηφιακών δικαιωμάτων στην Miaan Group, μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB News ανέφερε την Τρίτη ότι οι αρχές κατάσχεσαν «μεγάλη παρτίδα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για κατασκοπεία και σαμποτάζ», συμπεριλαμβανομένων των δεκτών Starlink που εμφανίζονται σε βίντεο.

