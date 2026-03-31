Για νέα επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν στην Τουρκία - την 4η κατά σειρά - κάνουν λόγο τα Μέσα Ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη και ο Μανώλης Κωστίδης, η επίθεση αυτή αναχαιτίστηκε ξανά από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σενάρια για εκτοξεύσεις πυραύλων από συνεργάτες της Μοσάντ

Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για την 4η εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία, φουντώνουν τα σενάρια ότι πίσω από αυτές τις επιθέσεις βρίσκονται πράκτορες της Μοσάντ, με την Άγκυρα να παρουσιάζεται ότι γνωρίζει ποιοι ήταν οι στόχοι, αλλά να μην το ανακοινώνει.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet Οζάι Σεντίρ:

«Το ζήτημα εδώ είναι πως το Ιράν έχει αφήσει την άμυνα σε πολλά μικρά τμήματα, ίσως να υπάρχουν και κάποιοι εντός του Ιράν οι οποίοι θέλουν να εντάξουν την Τουρκία στον πόλεμο. Ή κάποιοι μέσα στο Ιράν που εργάζονται για τη Μοσάντ. Το έχουμε δει αυτό, το πώς οι Ισραηλινοί μπορούν και έχουν δικούς του ανθρώπους εντός της χώρας αυτής. Αν είναι ή δεν είναι έτσι, εξετάζεται. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν έχει στείλει τα μηνύματά του. Άλλωστε, στην τελευταία του περιοδεία στον Κόλπο είχε συνομιλήσει με τον Ιρανό ομόλογό του. Το σημαντικό είναι πως οι πύραυλοι αυτοί αναχαιτίζονται στον αέρα. Αν είχαν βρει τον στόχο και υπήρχαν θύματα στην Τουρκία, η απάντηση της χώρας μας δεν θα ήταν τόσο ψύχραιμη. Το ζήτημα είναι πως εκτοξεύθηκε 4ος βαλλιστικός πύραυλος εναντίον της Τουρκίας και η χώρα μας γνωρίζει καλά ποιος ήταν ο στόχος του, απλά δεν το ανακοινώνει».

Πληροφορίες πιθανού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας στον Λίβανο

Στο μεταξύ, πληροφορίες κυκλοφορούσαν στο Διαδίκτυο για πιθανό πόλεμο μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ στον Λίβανο, με την τουρκική Προεδρία, ωστόσο, να προχωρά σε διάψευση, διαμηνύοντας πως «δεν είμαστε μέρος του πολέμου, είναι ψυχολογικός αυτός ο πόλεμος».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk:

«Η διεύθυνση αντιμετώπισης ψευδών ειδήσεων διέψευσε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πως η Τουρκία θα εισβάλει στον Λίβανο και θα πολεμήσει δίπλα στο Ιράν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι μέρος του ψυχολογικού πολέμου και πως έχουν ως στόχο να πλήξουν την εικόνα της Τουρκίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Τουρκία δεν είναι μέρος του πολέμου και πως με τις διπλωματικές ενέργειες του προέδρου Ερντογάν γίνονται προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών».



🔴 "Türkiye savaşa girecek" iddiası sanal medyada kriz yarattı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. pic.twitter.com/fdLE09Ahyd — CNN TÜRK (@cnnturk) March 30, 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: «Μήπως στόχος είναι η Τουρκία; - Γιατί οι Ευρωπαίοι συγκεντρώνουν δυνάμεις στην Κύπρο;»

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και άλλα τουρκικά ΜΜΕ τα οποία αναρωτιούνται κατά πόσο ο πραγματικός στόχος είναι η Τουρκία εξαιτίας και της συγκέντρωσης ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο.

«Γιατί η Ευρώπη στέλνει στόλο πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο;» σημειώνει η ενημερωτική ιστοσελίδα GZT.

«Μετά την απειλή του Ιράν, οι ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν στην περιοχή τις πιο σύγχρονες ναυτικές πλατφόρμες τους, με στόχο να μετατρέψουν την Ανατολική Μεσόγειο σε μια δική τους εσωτερική θάλασσα. Η Γαλλία αγκυροβόλησε απευθείας στα ανοικτά της Κύπρου τη ναυαρχίδα της, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, και τη φρεγάτα Languedoc, η οποία απέκτησε εμπειρία μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Αγγλία, από την άλλη πλευρά, έστειλε 6 μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη βάση του Ακρωτηρίου, ενώ ανέπτυξε στην περιοχή και το αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο ξεχωρίζει για την ικανότητα αεροπορικής άμυνας του. Σε αυτήν την τεράστια συνάθροιση συμμετείχαν με τις πιο σύγχρονες φρεγάτες αεροπορικής άμυνας των στόλων τους και η Ισπανία (με το Cristobal Colon), η Ολλανδία (με το HNLMS Evertsen), η Ιταλία (με το Federico Martinengo) και η Γερμανία (με το FGS Nordrhein Westfalen)».

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την ένταση στην περιοχή για τους δικούς της γεωπολιτικούς σκοπούς, στράφηκε προς τον εξοπλισμό της Κύπρου από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με το πρόσχημα της απειλής του Ιράν. Η κυβέρνηση της Αθήνας, εκτός από τα 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16, ανέπτυξε στο νησί και τις φρεγάτες Belharra κλάσης HS Κίμων και Ύδρα κλάσης HS Salamis, εξοπλισμένες με ραντάρ Thales Sea Fire, που πρόσθεσε πρόσφατα στο οπλοστάσιό της. Το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την κρίση που βιώνεται ως "μια ευκαιρία για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί", κατέδειξε ότι η πραγματική πρόθεση της Αθήνας δεν είναι η προστασία του νησιού, αλλά η εξασφάλιση στρατηγικής υπεροχής, εκμεταλλευόμενη το περιφερειακό χάος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.