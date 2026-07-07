Ανθρωποθάλασσα έχει πλημμυρίσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα των τελετών στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που είχε κινητοποιήσει πρωτοφανή πλήθη χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη.

Η σορός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμκαράν της Κομ, ιερής πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σιιτικό ισλάμ καθώς και πολλά ιερά.

Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι μαύροι από τον κόσμο.

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Στη διάρκεια της προσευχής, επικεφαλής της οποίας ήταν ο αγιατολάχ Αμπντολάχ Ζαβαντί-Αμολί, 93 ετών, ιερωμένος με επιρροή μεταξύ των συντηρητικών σιιτών, πολυάριθμο πλήθος φώναζε εν χορώ «Θάνατος στην Αμερική!», σύνθημα που ακούγεται τακτικά στις επίσημες συγκεντρώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε άλλες εικόνες πιστοί, μεταξύ των οποίων ιερωμένοι που φορούν τουρμπάνι, προσεύχονται πάνω από το φέρετρο του αγιατολάχ Χαμενεΐ και αυτά των οικείων του που σκοτώθηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων μια εγγονή του, ηλικίας 14 μηνών σύμφωνα με τις αρχές.

Χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη, κατά την τρίτη ημέρα του πανεθνικού φόρου τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση ισχύος και ενότητας, έξι μήνες μετά τις τεράστιες και αιματηρές διαδηλώσεις εναντίον της εξουσίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους για ένα τελευταίο αντίο στον Χαμενεΐ, που περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των μαρτύρων, σε μια εκδήλωση συγκρίσιμη με την κηδεία, το 1989, του προκατόχου του, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η νεκρώσιμη πομπή πρόκειται να φθάσει σήμερα στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα.

Η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του πεπρωμένου της χώρας για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Πέμπτη, στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), γενέτειρας του Χαμενεΐ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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