Στη Γερουσία το νομοσχέδιο του Γκράχαμ για τις κυρώσεις στη Ρωσία - Μειώνει τους δασμούς που απειλούσαν Κίνα και Ινδία

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ παρουσίασαν την Τρίτη την επικαιροποιημένη εκδοχή του νομοσχεδίου για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προωθούσε ο εκλιπών γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Το σχέδιο προβλέπει κυρώσεις σε βάρος Ρώσων αξιωματούχων και τη χρήση δασμών ως μέσου πίεσης προς την Κίνα και την Ινδία, ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως το Σάββατο, είχε ανακοινώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία, ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προώθηση του νομοσχεδίου, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αρχική κατάθεσή του.

Συνεργάτες της Γερουσίας ανέφεραν ότι το νομοσχέδιο συνυπογράφουν 26 βουλευτές, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί, και εξέφρασαν την εκτίμηση ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Παράλληλα, εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την ψήφισή του. «Είμαστε αρκετά βέβαιοι για την πορεία του», δήλωσε ένας εξ αυτών.

Το κείμενο έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική εκδοχή που είχαν καταθέσει τον Απρίλιο του 2025 ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ.

Η νέα εκδοχή περιορίζει τους δασμούς που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε τρίτες χώρες οι οποίες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προβλέποντας ανώτατο συντελεστή 100% για τους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές, αντί της αρχικής πρότασης για οριζόντιο δασμό 500%.

Προβλέπεται επίσης εξαίρεση για χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των συνολικών εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση αυτών των εισαγωγών. Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να εξαιρέσει την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με τους συνεργάτες της Γερουσίας, οι πέντε μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου είναι η Κίνα, η Ινδία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου είναι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ακόμη διάταξη που επιτρέπει στον Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή των κυρώσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.