Θέατρο του παραλόγου: Κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλη στο Ορμούζ, λέει τώρα ο Τραμπ

Μέσα σε ένα 24ωρο, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε τρεις φορές θέση για το Στενό του Ορμούζ: από τις απειλές εναντίον του Ιράν για να ανοίξει το Στενό, πέρασε στην ανακοίνωση επιβολής τέλους 20% από τις ΗΠΑ για τη διέλευση, στη συνέχεια απέσυρε το μέτρο και, τελικά, δήλωσε ότι «κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει τέλη» για τη χρήση του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι κανείς δεν θα πρέπει να επιβάλλει τέλη για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι δεν του αρέσει η ιδέα της χρέωσης για τη χρήση του.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε ανακοινώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν εξήγγειλε την επιβολή χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ ως «αποζημίωση» για τις υπηρεσίες ασφαλείας που, όπως υποστήριξε, παρέχουν οι ΗΠΑ στην περιοχή, μέτρο το οποίο απέσυρε τελικά την Τρίτη.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει οποιοσδήποτε να μπορεί να επιβάλλει χρέωση για τη διέλευση από το Στενό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν συμφωνεί «με την ιδέα επιβολής τέλους για τη χρήση του Στενού του Ορμούζ».

«Με κάλεσαν διάφοροι άνθρωποι, εκπρόσωποι διαφορετικών χωρών, βασιλιάδες και εμίρηδες, όλοι εκείνοι που γνωρίζουμε και αγαπάμε», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Και μου είπαν ότι θα ήθελαν να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την ιδέα της επιβολής τέλους, παρότι αναγνώρισε ότι, γενικά, οι χώρες δεν θα πρέπει να μπορούν να χρεώνουν τη διέλευση από θαλάσσιες οδούς. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η πρότασή του δεν αφορούσε ακριβώς διόδια, αλλά αποζημίωση για την ασφάλεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οι ΗΠΑ, σε αντίθεση με τους συμμάχους τους, δεν εξαρτώνται από την πρόσβαση στο Στενό, παρά τις επιπτώσεις που είχε το κλείσιμό του στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

«Δεν μου φαινόταν ποτέ δίκαιο να φυλάμε το Στενό, ενώ ουσιαστικά δεν παίρνουμε τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά πείστηκε πως η πρόταση των χωρών του Κόλπου για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καλύτερη λύση. «Αυτό με ικανοποίησε πολύ. Πιστεύω ότι είναι, στην πραγματικότητα, πολύ καλύτερο».

«Οι χώρες του Κόλπου θα επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο», κατέληξε.

«Πυροβόλησαν πρώτοι»

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν βρισκόταν «πολύ κοντά», ωστόσο κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «πυροβόλησε πρώτη», κάνοντας, όπως είπε, «ένα μεγάλο λάθος» που οδήγησε στην επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Άλι αλ Ζαΐντι, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωσή τους.

«Ήμασταν κοντά σε συμφωνία. Δεν τους άρεσε κάτι στη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να την αποδεχθούν. Πυροβόλησαν πρώτοι. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, γιατί από τότε τους χτυπάμε αλύπητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι δεν μετανιώνει για την προσωρινή άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του είχε δώσει στην Τεχεράνη την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία πριν από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Επέκταση των ρωσικών κυρώσεων σε Ιράν και Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενδέχεται να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και το Ιράν, καθώς και τη Χεζμπολάχ.

Είπε ότι το πακέτο κυρώσεων που προωθείται στο Κογκρέσο θα μπορούσε να διευρυνθεί.

«Θα προσθέσουν το Ιράν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ενδέχεται να προσθέσουν και τη Χεζμπολάχ», δήλωσε.

Το νομοσχέδιο προωθείται από ομάδα Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών, οι οποίοι επιδιώκουν την ταχεία ψήφισή του μετά τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος επί χρόνια πρωτοστατούσε στην προώθηση του νέου πακέτου κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το νομοσχέδιο έχει πλέον «καλές πιθανότητες» να εγκριθεί, μόλις οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

«Ο Λίντσεϊ το ήθελε πάρα πολύ. Είναι προς τιμήν του», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει τεθεί προς συζήτηση το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων σε βάρος της Ινδίας και της Κίνας.



Πηγή: skai.gr

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