Οι εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν σήμερα κατά την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, είχαν και χρώμα ελληνικό. Χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα κινήθηκαν κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, με το μήνυμα της ενότητας, της συνεργασίας και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο των φετινών εκδηλώσεων.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε, ωστόσο, η συμμετοχή του ελληνικού στρατιωτικού τμήματος στην παρέλαση, με τα γαλανόλευκα στρατεύματα να περνούν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, στην καρδιά του Παρισιού, σε ένα σημείο με ιστορικό συμβολισμό. Η παρουσία τους ήρθε ακριβώς 107 χρόνια μετά τη μεγάλη νικητήρια παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο σημείο, στις 14 Ιουλίου 1919, μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο συγκεκριμένος πίνακας απεικονίζει αυτό το τμήμα του ελληνικού στρατού κατά την νικητήρια παρέλαση

Οι Έλληνες ένστολοι, κρατώντας τουφέκια με ξιφολόγχες, παρέλασαν με απόλυτο συγχρονισμό ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που ύψωνε την ελληνική σημαία στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στην αποστολή συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, αποτελούμενο από τρεις αξιωματικούς και 18 στρατιώτες, τιμώντας με την παρουσία του τη μακρά ιστορική σύνδεση των δύο χωρών.

Παράλληλα, στον γαλλικό ουρανό ξεχώρισαν και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία συμμετείχαν στον σχηματισμό της αεροπορικής επίδειξης, αποτελώντας ένα ακόμη σύμβολο της στενής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

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Οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας διατηρούν εδώ και δεκαετίες έναν ιδιαίτερα ισχυρό και στρατηγικό χαρακτήρα. Από τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς μέχρι τη σύγχρονη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ευρωπαϊκής πολιτικής και της ασφάλειας, Αθήνα και Παρίσι έχουν σταθερά βρεθεί στην ίδια πλευρά σε κρίσιμες στιγμές. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η κοινή προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες αποτελούν τη βάση μιας σχέσης που παραμένει ισχυρή και σήμερα.



Πηγή: skai.gr

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