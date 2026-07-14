Οι μυστικές συναντήσεις του Αχμαντινετζάντ με την Μοσάντ για το σχέδιο επιστροφής του στην εξουσία του Ιράν

Ένα πολυετές σχέδιο του Ισραήλ για την επαναφορά του πρώην προέδρου του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, στην ηγεσία της χώρας, αποκαλύπτουν δημοσιεύματα διεθνών μέσων, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο των New York Times, η επιχείρηση του Ισραήλ «Operation Roaring Lion» είχε ως στόχο να αξιοποιήσει τον πρώην Ιρανό πρόεδρο ως πιθανό πολιτικό διάδοχο, σε περίπτωση αποδυνάμωσης ή ανατροπής του σημερινού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Η προσπάθεια μάλιστα, φέρεται να περιλάμβανε επαφές με ισραηλινούς αξιωματούχους και να κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Απογοήτευση για την πορεία του σχεδίου

Κατά τις ίδιες αναφορές, ισραηλινή επιχείρηση φέρεται να στόχευσε τους άνδρες ασφαλείας που προστάτευαν τον Αχμαντινετζάντ, επιτρέποντας την απομάκρυνσή του από το καθεστώς περιορισμού. Ο πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε ασφαλή τοποθεσία από την οποία όμως στη συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς φέρεται να απογοητεύτηκε από την πορεία του σχεδίου και τις προοπτικές επιστροφής του στην εξουσία.

Η τρέχουσα κατάσταση του Αχμαντινετζάντ παραμένει αβέβαιη. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπου εμφανίστηκε συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρανικές αρχές εξετάζουν τις σχέσεις του με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι επαφές για το σχέδιο είχαν ξεκινήσει περίπου το 2022 και εντάθηκαν μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Στο επίκεντρο φέρεται να βρισκόταν η Μοσάντ, ενώ αναφέρεται ότι υπήρξε συνάντηση του Αχμαντινετζάντ με ισραηλινούς παράγοντες στην Ουγγαρία, με αφορμή διεθνή ακαδημαϊκή διάσκεψη.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν από το 2005 έως το 2013, υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά πρόσωπα της ιρανικής πολιτικής σκηνής. Είχε υιοθετήσει έντονα αντιισραηλινή ρητορική, είχε αμφισβητήσει ιστορικά γεγονότα όπως το Ολοκαύτωμα και είχε στηρίξει την πυρηνική πολιτική της Τεχεράνης.

Μετά το τέλος της προεδρίας του, ωστόσο, άρχισε να απομακρύνεται από την ηγεσία του καθεστώτος και να ασκεί κριτική στη διακυβέρνηση του Αλί Χαμενεΐ. Παρουσιάστηκε ως επικριτής της διαφθοράς και υπερασπιστής των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των Ιρανών πολιτών.

Τι θα σηματοδοτούσε η επιστροφή του στην εξουσία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο πρώην πρόεδρος φέρεται να πίστευε ότι μια επιστροφή του στην εξουσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή πορείας για το Ιράν, ακόμη και σε βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση και το Ισραήλ.

Ωστόσο, το σχέδιο φέρεται να δεχόταν έντονη αμφισβήτηση ακόμη και από το εσωτερικό των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος δεν ήταν ρεαλιστικός στόχος και ότι μια προσπάθεια εγκατάστασης νέας ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια.

Υπήρχαν επίσης ανησυχίες ότι η αποδυνάμωση της σημερινής πολιτικής δομής θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των Φρουρών της Επανάστασης και να οδηγήσει σε ένα πιο στρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Οι ισχυρισμοί για το σχέδιο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Ισραήλ ή τον ίδιο τον Αχμαντινετζάντ. Παρά τις αναφορές για προσπάθειες πολιτικής αλλαγής, το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της χώρας.



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Πηγή: skai.gr

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