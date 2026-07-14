Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα πως ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα τέσσερις στρατιωτικοί να τραυματιστούν.

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Οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι κουβεϊτιανές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν πως αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, πέντε πυραύλους κρουζ και 33 drones που εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, και ότι συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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