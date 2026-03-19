Κάλας: Υπάρχουν εναλλακτικές για να ξεπεραστεί το βέτο της Ουγγαρίας

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να ξεπεραστεί το βέτο της Ουγγαρίας σε ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (103 δισεκατομμυρίων δολαρίων) προς την Ουκρανία, αλλά θα χρειαστεί πολιτικό θάρρος από τους Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα χρειαστεί επίσης κάποιος πολιτικός χαρακτήρας από όλους μας», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ να άρει το βέτο της, το οποίο ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υπερασπίστηκε εν μέσω μιας διαμάχης με το Κίεβο για έναν αγωγό πετρελαίου που έχει υποστεί ζημιές από τον πόλεμο.

Η Κάλας ανέφερε ότι οι προμήθειες πετρελαίου από την Κροατία θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για την Ουγγαρία, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία δεν ενεργεί «με καλή πίστη» με την αντίστασή της στο ήδη συμφωνημένο δάνειο.

Όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, η Κάλας δήλωσε ότι απαιτείται «μια διέξοδος, όχι κλιμάκωση», ενώ τόνισε ότι η επίτεξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή είναι σημαντική και για να βρεθεί ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.