Ανθρώπινοι παράγοντες κατέστησαν αναποτελεσματικά σχεδόν όλα τα μέτρα πυρασφάλειας στον τόπο όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ τον Νοέμβριο στοιχίζοντας τη ζωή σε 168 ανθρώπους, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής δικηγόρος της επιτροπής νομικών της οποίας ηγείται δικαστής και η οποία ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία συστάθηκε από τον κυβερνήτη του Χονγκ Κονγκ Τζον Λι με στόχο να συστήσει προληπτικά μέτρα, ξεκίνησε να συνεδριάζει με σκοπό τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στη συνοικία Τάι Πο. Το συγκρότημα αποτελούνταν από οκτώ πύργους των 31 ορόφων, με περίπου 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους

«Μόνο αντιμετωπίζοντας τα λάθη του παρελθόντος μπορεί η πόλη να γίνει ασφαλέστερη», δήλωσε ο δικηγόρος Βίκτορ Ντόους καθώς παρουσίαζε λεπτομερώς στοιχεία σχετικά με την πυρκαγιά στο συγκρότημα που βρισκόταν υπό πλήρη ανακαίνιση.

Τι παρουσιάστηκε στην επιτροπή

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και βίντεο που τραβήχτηκαν από το κοινό πριν και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένων πλάνων με εργάτες στο εργοτάξιο να καπνίζουν, προβλήθηκαν σήμερα ενώπιον της επιτροπής.

«Ένας δικός μου άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Μου ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω τόσα πολλά βίντεο, είναι σαν να παρακολουθώ όλη τη διαδικασία», δήλωσε μια πρώην ένοικος του συγκροτήματος, η Φίλις, η οποία έχασε τη μητέρα της στην πυρκαγιά και είδε τα βίντεο πριν από την ακροαματική διαδικασία.

Η Φίλις, η οποία δεν έδωσε το επίθετό της, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιθυμεί να μάθει τα αίτια της πυρκαγιάς. Άλλοι ένοικοι δήλωσαν ότι θέλουν να πληροφορηθούν γιατί οι συναγερμοί πυρκαγιάς δεν ήχησαν ποτέ.

Το 2024, οι αρχές ενημέρωσαν τους ενοίκους ότι οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ήταν «σχετικά μικροί» μετά τα παράπονά τους για τους κινδύνους πυρκαγιάς που προέκυψαν από τις ανακαινίσεις, δήλωσε νωρίτερα το υπουργείο Εργασίας του Χονγκ Κονγκ.

Ο Ντόους περιέγραψε λεπτομερώς πέντε σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η απενεργοποίηση των συναγερμών πυρκαγιάς σε επτά από τα κτίρια του συγκροτήματος και η αφαίρεση παραθύρων στα κλιμακοστάσια και στους διαδρόμους για να δοθεί πρόσβαση στις σκαλωσιές για τους εργάτες, επιτρέποντας την είσοδο καπνού και φλόγας στις οδούς διαφυγής των κατοίκων.

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί και η ανέμη της πυροσβεστικής φωλιάς ήταν κλειστοί και χρησιμοποιήθηκαν δίχτυα που δεν επιβραδύνουν τη φλόγα, δήλωσε ο Ντόους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν υποψίες ότι τα αποτσίγαρα ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με έκθεση ομάδας εργασίας. Τα επανειλημμένα παράπονα των κατοίκων για το κάπνισμα των εργατών δεν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις αρχές, πρόσθεσε.

Οι ερευνητές βρήκαν πολλά αποτσίγαρα στις σκαλωσιές και τις πλατφόρμες και σε φωταγωγούς.

Δεκάδες ένοικοι και άλλοι πολίτες έφτασαν νωρίς σήμερα το πρωί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία σε μια δημόσια αίθουσα συνεδριάσεων στην περιοχή Σέντραλ.

Ο δικαστής Ντέιβιντ Λοκ, ο οποίος προήδρευσε της ακρόασης, δήλωσε ότι στόχος τους είναι να βρουν τα αίτια της πυρκαγιάς και την έκταση του προβλήματος των στημένων διαγωνισμών από εργολάβους και κατασκευαστές σε όλα τα κατασκευαστικά έργα της πόλης.

Ο Ντόους δήλωσε ότι η επιτροπή έλαβε σχεδόν ένα εκατομμύριο αρχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο και εγγράφων.

