Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αραγτσί στις ΗΠΑ: «Φόρο» $1 τρισ. θα σας κοστίσει η επιλογή «πρώτα το Ισραήλ» - Πείτε ευχαριστώ στον Νετανιάχου

«Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια του Πενταγώνου είναι η κορυφή του παγόβουνου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΞ του Ιράν στο Χ για το κόστος του πολέμου

UPDATE: 11:45
Αραγτσί

Σε μία αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στο Χ, σχολιάζοντας δημοσίευμα που δημοσιεύθηκε νωρίτερα από την Washington Post και αναφέρει ότι το Πεντάγωνο αναμένει την έγκριση κονδυλίου ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν.

«Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, ενώ πρόσθεσε ότι ο απλός Αμερικανός πολίτης «μπορεί να ευχαριστήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τον φόρο "Πρώτα το Ισραήλ" ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πρόκειται να πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ».

Η αμερικανική εφημερίδα είχε αναφέρει ότι το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει, και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν κονδύλι Κρίση στη Μέση Ανατολή
3 0 Bookmark