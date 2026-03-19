Σε μία αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στο Χ, σχολιάζοντας δημοσίευμα που δημοσιεύθηκε νωρίτερα από την Washington Post και αναφέρει ότι το Πεντάγωνο αναμένει την έγκριση κονδυλίου ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν.

«Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, ενώ πρόσθεσε ότι ο απλός Αμερικανός πολίτης «μπορεί να ευχαριστήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τον φόρο "Πρώτα το Ισραήλ" ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πρόκειται να πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ».

We're only three weeks into this war of choice, imposed on both Iranians and Americans.



This $200b is the tip of the iceberg. Ordinary Americans can thank Benjamin Netanyahu and his lackeys in Congress for the trillion-dollar "Israel First tax" that's about to hit U.S. economy. pic.twitter.com/a2dsMQh3fK — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026

Η αμερικανική εφημερίδα είχε αναφέρει ότι το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει, και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο.

