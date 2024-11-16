Οι αναφορές ότι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρέπει να διερευνηθούν από το Πεντάγωνο και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για λόγους εθνικής ασφάλειας, αναφέρουν δύο υψηλόβαθμοι γερουσιαστές των Δημοκρατικών σε επιστολή τους που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή.

Οι γερουσιαστές Jeanne Shaheen και Jack Reed, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών, ζήτησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Πεντάγωνο να πραγματοποιήσουν επανεξέταση της εμπλοκής του διευθύνοντος συμβούλου της Space X Ίλον Μασκ στα συμβόλαια της κυβέρνησης των ΗΠΑ με την διαστημική εταιρεία, επικαλούμενοι τις αναφορές για επαφές του Ίλον Μάσκ με Ρώσους αξιωματούχους τα τελευταία δύο χρόνια.

«Αυτές οι σχέσεις μεταξύ ενός γνωστού αντιπάλου των ΗΠΑ και του κ. Μασκ, οι δραστηριότητες του οποίου χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση, θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του κ. Μασκ ως συνεργάτη της κυβέρνησης», αναφέρουν σε κοινή τους επιστολή οι δύο γερουσιαστές.

Ο Μασκ, ο οποίος θα διοριστεί σε ανώτερο κυβερνητικό ρόλο από τον Ρεπουμπλικανό εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πρόσβαση σε συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πενταγώνου και των μυστικών υπηρεσιών ως διευθύνων σύμβουλος της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX.

Η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, υψηλόβαθμο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας Jack Reed μετέφεραν στον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ Merrick Garland και στον γενικό επιθεωρητή του Πενταγώνου ότι η συμμετοχή του Μασκ σε αυτά τα προγράμματα της SpaceX θα πρέπει να εξεταστεί και ίσως να πρέπει να απαγορευτεί μετά τις αναφορές που υπήρξαν τον Οκτώβριο για συνομιλίες του Μασκ με Ρώσους αξιωματούχους.

«Αυτές οι σχέσεις μεταξύ ενός γνωστού αντιπάλου των ΗΠΑ και του κ. Μασκ, οι δραστηριότητες του οποίου χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση, θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του κ. Μασκ ως συνεργάτη της κυβέρνησης», ανέφεραν οι βουλευτές σε κοινή τους ανακοίνωση.

Αρκετοί Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει τη διενέργεια έρευνας για τις επικοινωνίες του Μασκ με τη Μόσχα, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal τον περασμένο μήνα σχετικά με τις επαφές του CEO της Tesla. «Εμείς στην Αυστρία ήμασταν και είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα μέτρα», αναφέρουν.

Η έκκληση των Shaheen και Reed για ομοσπονδιακή έρευνα έρχεται την ώρα που ο Τραμπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο με την υποστήριξη του Μασκ, ο οποίος ξόδεψε πάνω από 119 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και διορίστηκε επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Η SpaceX, ο Μασκ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν αμέσως σε παρόμοια αιτήματα.

Πηγή: skai.gr

