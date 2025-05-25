«Εμφύλιος» στο Ισραήλ: Ο πρόεδρος προειδοποιεί τον Νετανιάχου

Ένας «εμφύλιος» μαίνεται σε πολιτειακό επίπεδο στο Ισραήλ, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ (δεξιά στη φωτό) προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνηση να μην εξετάσουν καν το ενδεχόμενο να αψηφήσουν τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, σε μια έμμεση αναφορά στην πρόσφατη απόφαση που διαπίστωσε ασυμβίβαστο στην απόλυση του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, από τον Νετανιάχου.

«Προειδοποιώ ότι κανείς δεν πρέπει να σκεφτεί να παρακούσει ούτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων ούτε τις ντιρεκτίβες του νόμου», διεμήνυσε ο Χέρτζογκ σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Στο εβραϊκό και δημοκρατικό Κράτος του Ισραήλ, το κράτος δικαίου δεν είναι σύσταση αλλά υπαρξιακή αρχή. Όποιος συζητά έστω και την πιθανότητα παραβίασης του νόμου και των αποφάσεων του δικαστηρίου βλάπτει όχι μόνο τη συνοχή του λαού μας και της ισραηλινής δημοκρατίας, αλλά και την ισραηλινή κρατική υπόσταση και κυριαρχία».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου είχε σύγκρουση συμφερόντων στην απόλυση του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, και η γενική εισαγγελέας δήλωσε αμέσως μετά στον πρωθυπουργό ότι η απόφαση σήμαινε ότι δεν μπορούσε να διορίσει νέα επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας μέχρι να συντάξει νομικές οδηγίες.

Παρ' όλα αυτά, ο Νετανιάχου αγνόησε την εισαγγελέα, και ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Υποστράτηγο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Ντέιβιντ Ζίνι για να αναλάβει τη θέση, από την οποία η Μπαρ θα αποχωρήσει στις 15 Ιουνίου.

Αρκετοί υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, του υπουργού Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, είτε ενθάρρυναν τον Νετανιάχου να αγνοήσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε τον επαίνεσαν για την επιλογή του Ζίνι.

Πηγή: skai.gr

