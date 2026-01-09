Καθώς οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν παίρνουν την μορφή λαϊκής εξέγερσης – με δεκάδες νεκρούς μόνο εχθές στην Τεχεράνη – αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν η μία μετά την άλλη προγραμματισμένες πτήσεις στην Τεχεράνη και άλλες μεγάλες ιρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με ξένες αναφορές, όλα τα αεροπλάνα που κατευθύνονται προς το Ιράν αλλάζουν κατεύθυνση, ή επιστρέφουν στον προορισμό τους.

Η τουρκική κρατική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ακύρωσε σήμερα τις πέντε πτήσεις της που θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τεχεράνη, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή του διεθνούς αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων, άλλες πέντε πτήσεις ιρανικών εταιρειών ακυρώθηκαν επίσης και επτά άλλες παραμένουν προγραμματισμένες.

Η τουρκική Ajet ακύρωσε έξι πτήσεις και η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus Airlines ακύρωσε πτήσεις προς ιρανικές πόλεις την Παρασκευή.

Turkish Airlines cancels all flights from Istanbul to Iran for today, according to the airport’s app.



Many local Iranian airliners also cancelled most of the flights; it looks like pic.twitter.com/TjdwAw50qW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 9, 2026



Τουλάχιστον 17 πτήσεις ανάμεσα στο Ντουμπάι και ιρανικές πόλεις, περιλαμβανομένων της Τεχεράνης, του Σιράζ και του Μασχάντ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, ματαιώθηκαν, όπως φαίνεται στον ιστότοπο των Αεροδρομίων του Ντουμπάι.

Η Flydubai δήλωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Ιράν που ήταν προγραμματισμένες για τις 9 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση πριν από την αναθεώρηση του προγράμματός της.

Τουλάχιστον δύο πτήσεις μεταξύ Ντόχα του Κατάρ και Τεχεράνης που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή ακυρώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαμάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.