Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα υποδέχθηκε σήμερα στη Δαμασκό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχο της ΕΕ που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον πρώην τζιχαντιστή στα τέλη του 2024, την ώρα που στο Χαλέπι μαίνονται οι συγκρούσεις του στρατού με τις δυνάμεις των Κούρδων μαχητών.

«Μετά από δεκαετίες φόβου και σιωπής, οι Σύροι ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι προς την ελπίδα και την ανανέωση. Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και του συριακού στρατού ξέσπασαν την Τρίτη και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων. Παράλληλα, οι μάχες ανάγκασαν χιλιάδες αμάχους να φύγουν από τα σπίτια τους.

Εύθραστη εκεχειρία στο Χαλέπι

Εχθές, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εκεχειρία στις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού και έδωσε διορία ως σήμερα το πρωί στους Κούρδους μαχητές να τις εγκαταλείψουν.

Όπως ανακοινώθηκε, οι Κούρδοι μαχητές που είναι περικυκλωμένοι από τον συριακό στρατό σε δύο συνοικίες του Χαλεπιού θα απομακρυνθούν προς την αυτόνομη κουρδική ζώνη στη βορειοανατολική Συρία.

Σήμερα, οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να απομακρυνθούν από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, λέγοντας ότι «θα τις υπερασπιστούν».

«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές επιτροπές των δύο συνοικιών, λέγοντας ότι αρνούνται οποιαδήποτε «παράδοση».

Επίσκεψη φον ντερ Λάιεν - Κόστα, για στήριξη στην «ειρηνική μετάβαση»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Χθες, Πέμπτη, σε κοινή ανακοίνωση έπειτα από τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν την ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.

«Μετά από πολλά χρόνια πολέμου και ταλαιπωρίας, η πτώση του καθεστώτος Άσαντ προσφέρει επιτέλους κάποια ελπίδα στον συριακό λαό. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ προς τη Συρία. Υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά, αλλά έχετε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα» ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του ο Αντόνιο Κόστα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της συνάντησης με τον αλ Σάρα.

Η χώρα έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο 14, σχεδόν, ετών.

Ο αλ Σάρα, που θέλει να επεκτείνει την εξουσία του στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, πιέζεται από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να προστατεύσει τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων και οι Κούρδοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει υπό το καθεστώς Άσαντ.

Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών.



