«Δεύτερη ευκαιρία» για δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοιχτή» σε όλους τους ΑΦΜ, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου, είναι από σήμερα και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ την περίοδο 2026-2027.

Έτσι, όσοι έχασαν τη σειρά τους θα έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Αμέσως μετά αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα, ακολουθεί η περίοδος των ενστάσεων για να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι λίγο μετά την εορτή της Παναγίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΕΤΑΑ, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 5 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, θα ακολουθήσει η περίοδος ενστάσεων από 11 έως 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις αφορούν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ της ΕΕΤΑΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr, έως και τις 5 Αυγούστου.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Όλοι οι αιτούντες/σες δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Προσοχή: για κάθε παιδί, θα πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης. Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2025 – 31/12/2025), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025

α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

- Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

- Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

- Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2025 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά), και έως τις 33.000€, τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.